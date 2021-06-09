Массовое отравление в детском лагере под Одессой: установили причину

Всего там заболел 31 человек, из которых 30 детей и 1 работник.
Специалисты установили причину массового отравления в детском лагере в Сергеевке. Оказалось, там допустили нарушение технологии приготовления продуктов — несоблюдение режима термической обработки.
Об этом пишет "Одесса Онлайн".
По словам заместителя директора областного лабораторного центра Минздрава Сергея Дементьева, шесть детей уже выписали из больницы. У 13 заболевших легкая форма гастроэнтероколит, а другие находились в состоянии средней тяжести.
"Были отобраны пробы продуктов и питьевой воды. По результатам исследований были обнаружены энтеропатогенные бактерии как в готовой, так и сырой продукции. Причина — нарушение правил термической обработки продуктов", — рассказал Дементьев.
Напомним, в начале июня в Одесской области в детском санатории "Сергеевка" зарегистрировали групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Там заразился 31 человек.