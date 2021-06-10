Массовое отравление в детском лагере в Одесской области: заведение должны закрыть

Специалисты запретили принимать воспитанников пока не устранят все нарушения.

После массового отравления детей в лагере в поселке Сергеевка Одесской области его должны закрыть.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 10 июня.

Не принимать следующую смену воспитанников до устранения всех нарушений — это предписание, предоставила Госпродпотребслужба руководству детского лагеря.

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В частном заведении три десятка воспитанников заболели острой кишечной инфекцией на прошлой неделе. Шестерых из них пришлось даже госпитализировать. При обследовании пищеблока лагеря специалисты лабораторного центра Минздрава выявили нарушения санитарных норм. Патогенную палочку высеяли и на сырых продуктах, и в уже готовых блюдах, а также на поверхностях в местах проживания детей. Также выяснилось, что руководство лагеря нарушило требования изоляции и госпитализации больных детей. Пытаясь скрыть факт отравления — первых больных воспитанников изолировали на непродолжительное время, а затем вернули в коллектив.

Следует заметить, что энтеропатогенная кишечная палочка может передаваться и контактным бытовым путем. Поэтому вспышка стал массовым. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения санитарных норм в лагере. Наказание по статье предусматривает от штрафа до лишения свободы до трех лет.

Новости Украины: лагерь, в котором массово отравились дети, должны закрыть до устранения всех нарушений

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