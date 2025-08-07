Массовое отравление в лагере на Львовщине: появились новые подробности

Больница / © pixabay.com

Массовое отравление в детском лагере Friendly Camp во Львовской области набирает обороты. В больницы госпитализированы 47 человек, среди которых 45 детей. В первых пяти образцах биоматериала медики уже обнаружили норовирус — опасный возбудитель острой кишечной инфекции.

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Наталья Иванченко-Тимко в комментарии «Суспільному».

Дети стали жаловаться на тошноту, боль в животе, рвоту и диарею. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения во Львове, Стрые, Сколе и Дрогобыче. Состояние всех больных стабилизируется.

Норовирус — инфекция, передающаяся как через воду и пищу, так и бытовым путем. Симптомы включают не только желудочные расстройства, но и повышение температуры. Однако это только начало эпидемиологического расследования. Медики продолжают изучать образцы для исключения или подтверждения других возбудителей.

На месте работают специалисты Госпродпотребслужбы и Минздрава. Проверяют качество питания, воду, гигиенические условия и обследуют персонал лагеря. Результаты анализов должны ответить на главный вопрос — что стало причиной отравления, которое испортило десяткам детей летний отдых.

Напомним, на территории Полтавской области обнаружили новый вариант COVID-19. Специалисты Центра общественного здоровья установили, что это генетическая линия XFG, также названная Stratus.

Новый вариант COVID-19 под названием Stratus стремительно распространяется в мире. Всемирная организация здравоохранения уже включила его в список штаммов, по которым ведется усиленный мониторинг. Только за один месяц доля этого варианта среди всех случаев выросла с 7,4% до 22,7%.

Несмотря на это, специалисты успокаивают: текущие исследования не свидетельствуют о том, что Stratus вызывает более тяжелое течение болезни или приводит к росту летальных исходов.

Медики обращают внимание на новый симптом — у некоторых инфицированных появляется хриплый голос. В то же время основные признаки заражения остаются неизменными — кашель, повышенная температура тела и общая усталость.

Относительно защиты эксперты отмечают, что имеющиеся вакцины остаются эффективными против тяжелых осложнений, вызванных этим штаммом.