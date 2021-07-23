Массовое отравление в лагере на Прикарпатье: количество госпитализированных значительно возросло, проверка выявила многочисленные нарушения

В заведении, где отравились дети, обнаружили многочисленные нарушения.
В селе Яблуница Ивано-Франковской области, где в летнем лагере произошло массовое отравление детей, количество пострадавших возросло до 18 человек. Накануне, в больницу с отравлением попали еще девять человек.
Об этом сообщает Госпотребслужба в Ивано-Франковской области.
Установлено, что всего в лагере находились на отдыхе 215 детей в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые — 22 родителей и 11 тренеров из Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.
Во время госпитализации они жаловались на общую слабость, температуру 37-37,6 ° С, тошноту, неоднократную рвоту, боли в животе, понос. Все они заехали в детский спортивный лагерь 17 июля. Все больные сейчас в удовлетворительном состоянии.
"По состоянию на 8:00 ч. 23 июля 2021 года всего госпитализированы 18 человек, из них 16 детей до 16 лет. Все пострадавшие в удовлетворительном состоянии", — сказано в сообщении.
В лагере проводится эпидрасследование и уже осуществили внеплановые мероприятия контроля в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодательства о безопасности пищевых продуктов, во время которых установлено 62 нарушения, которые могли привести к возникновению вспышки.
В частности, это заведение не входит в областной сети учреждений отдыха и оздоровления детей, у него отсутствуют специальные медицинские справки, о заезде детей местным властям за 10 дней не сообщили.
Кроме того, здания учреждения в отдельных помещениях не соответствуют требованиям санитарных норм, а стены и потолок в трещинах, штукатурка местами отпадает, двери и окна повреждены. Также все жилые помещения и столовой не убираются регулярно и не качественно не проводится подметание влажным способом, обметание паутины, удаление пыли, протирание мебели, радиаторов, подоконников и т.
Установлено, что не соблюдаются правила мытья оборудования и инвентаря. А кулинарная обработка пищевых продуктов, технология приготовления блюд проводится с нарушениями, недостаточно технологического оборудования,
Сейчас готовится распоряжение о временном прекращении работы заведения сроком на 10 дней до устранения выявленных нарушений.
Напомним, 16 июля с отравлением из лагеря госпитализировали пятерых подростков.