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Массовое отравление в одесском лицее: 46 курсантов госпитализировали в больницу

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Массовое отравление в одесском лицее: 46 курсантов госпитализировали в больницу

Точное количество пострадавших уточняется / Фото: Николаевская ОГА

Все госпитализированные – несовершеннолетние.

Ночью 25 сентября 46 курсантов одесского Военно-морского лицея имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного госпитализированы с симптомами отравления и пищевой токсикоинфекции.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Пока известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние. Им оказана неотложная медицинская помощь. Точное количество пострадавших уточняется.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Правоохранителями был назначен ряд экспертиз, полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Збараже в первый день работы суши-бара массово отравились посетители.

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Дата публикации
Просмотры
502
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