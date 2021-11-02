Массовое отравление в отеле Египта: названо официальное количество пострадавших украинцев

Состояние здоровья отравившихся в отеле Египта украинцев удовлетворительное.

В Египте в Хургаде в отеле AMC Royal Hotel отравились, по данным МИД, 11 украинских туристов.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко корреспонденту УНИАН.

Николенко рассказал, что медицинская помощь больным оказывалась силами гостиничного врача. Сейчас состояние украинцев удовлетворительное, в госпитализации они не нуждаются.

"По уточненной информации, одиннадцать украинских туристов получили пищевое отравление в одной из гостиниц Египта. Консул поддерживает с гражданами связь", – отметил Николенко.

После вспышки отравления, по его словам, украинских туристов переселили в другую гостиницу. Украинские дипломаты обратились в египетские компетентные органы, чтобы они приняли меры для предоставления украинским гражданам качественных и безопасных туристических услуг.

Кроме того, украинским туроператорам в Египте напоминают о необходимости оперативного информирования посольства о чрезвычайных ситуациях с нашими туристами. Украинка отметила, что туристическая компания назвала массовое отравление людей форс-мажором и якобы порекомендовала туристам "не есть".

Напомним, туристка из Украины Татьяна рассказала, что туроператор, организовавший поездку, на звонки людей после отравления не отвечал, а потому потерпевшие не смогли связаться со страховой компанией. Украинка отметила, что туристическая компания назвала массовое отравление людей форс-мажором и якобы порекомендовала туристам "не есть".

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