Массовое отравление в ресторанах Харькова: число пострадавших возросло до 67 человек

Все пострадавшие отдыхали в одной и той же сети ресторанов.

В Харькове из-за отравления в сети ресторанов по состоянию на 19 июня выросло количество пострадавших, обратившихся за медицинской помощью.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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По состоянию на 7:00 19 июня в Харькове с подозрением на пищевое отравление госпитализировано 67 человек, из них 14 — дети. Все пострадавшие отдыхали в одной и той же сети ресторанов.

"Проводится комплекс санитарных и противоэпидемических мероприятий", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, накануне в больницы с тошнотой, рвотой и болью в животе доставили 30 человек. Все они ели преимущественно суши. Это блюдо, вероятно, и стало причиной отравления в ресторане.

В обед 18 июня количество пострадавших увеличилось до 57 человек. По предварительным данным, все они ели суши с лососем.

Как сообщала ТСН, оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает. Впрочем, чем отравились люди, не представляют. По их словам, готовят блюда только из качественных продуктов. Руководство ресторанов обещает людям компенсировать деньги, потраченные на лечение.

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