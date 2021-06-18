Массовое отравление в ресторанах Харькова: количество заболевших возросло до 57 человек

В медучреждениях находятся 55 человек.

В Харькове увеличилось количество посетителей, которые отравились после посещения ресторанов японской кухни.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава".

По состоянию на 18 июня количество пострадавших достигло 57. Среди больных есть 16 детей. Двое пострадавших находятся на амбулаторном лечении. Все остальные — в городских медицинских учреждениях. Предварительный диагноз пациентов — острая кишечная инфекция неуточненная, средней степени тяжести.

Отмечается, что больные связывают свое заболевание с употреблением суш в двух заведениях города. Специалисты проводят эпидрасследование. Кроме того, провели дезинфекцию, бактериологическое обследование персонала, а также отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды и смывов.

Как сообщалось, информация о массовом отравлении в ресторанах Харькова появилась 17 июня. В медучреждения с тошнотой, рвотой и болью в животе доставили три десятка человек, которые употребляли суши. Оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает.

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