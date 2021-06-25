Массовое отравление в ресторанах Харькова: проверка установила причину и источник недомогания людей

Два ресторана закрыли, а один должен изъять из обращения продукты, которые угрожают здоровью людей.

Причиной массового отравления людей в Харькове, где пострадали 90 человек, стало несоблюдение санитарно-гигиенического режима заведениями питания, имели общую кухню. Вероятным источником вспышки — стал больной работник заведения питания, в котором ели пострадавшие.

Об этом сообщила Госпродпотребслужбы по результатам проверки.

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"Решением главного государственного инспектора, главного государственного ветеринарного инспектора Харьковской области два ресторана временно закрыты. Одному из них направлено требование об уничтожении, отзыв и/или изъятия из обращения пищевых продуктов несущие угрозу здоровью и жизни человека", — говорится в заявлении.

Во время проверки специалисты обнаружили нарушение гигиенических требований по сырья и готовых пищевых продуктов, в частности:

совместное хранение сырья и готовых пищевых продуктов;

нарушение температурно-влажностного режима хранения (отсутствуют гигрометры, термометры, психрометры и, соответственно, их поверка)

отсутствует маркировка на мешках с сырьем (рис), соответственно, нельзя установить срок годности к возможному потреблению;

столы и другое технологическое оборудование потребует мытья и дезинфекции (одна кухня и холодильные мощности для обоих физических лиц-предпринимателей).

Заместитель председателя Госпродпотребслужбы Анатолий Вовнюк подчеркнула, что заведения общественного питания должны четко соблюдать все санитарно-гигиенические требования, установленные действующими нормами и законодательством, ведь когда речь идет о здоровье людей, никаких послаблений быть не может.

Напомним, все пострадавшие в Харькове ели преимущественно суши. Это блюдо, вероятно, и стала причиной отравления в ресторане.

Как сообщала ТСН, оба ресторана теперь не принимают посетителей. Закрытыми они будут до конца проверки. Их руководство вину признает. Впрочем, чем отравились люди, не представляют. По их словам, готовят блюда только из качественных продуктов. Руководство ресторанов обещает людям компенсировать деньги, потраченные на лечение.

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