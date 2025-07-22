Массовое отравление в ресторане Кацурина во Львове: всплыли ошеломляющие факты

В больницу попали 76 людей, среди которых 10 детей / © Associated Press

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По состоянию на 22 июля из-за вспышки кишечной инфекции в ресторане «Китайский привет» Миши Кацурина во Львове у госпитализированных обнаружили бактерию Salmonella enteriditis, вызывающую кишечные инфекции.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, проводящая санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Согласно обновленным данным о вспышке кишечной инфекции в ресторане «Китайский привет», в больницу Львова госпитализированы 76 человек, среди которых 10 детей и двое беременных.

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«По состоянию на сегодняшнее утро в больницу госпитализированы 76 человек, среди которых 10 детей и 2 беременных. Все они посещали ресторан „Китайский привет“ в г. Львов. По результатам анализов у 25 пациентов и 1 работника ресторана была обнаружена бактерия Salmonella enteriditis, которая вызывает кишечные инфекции. Относительно 4 других работников продолжается лабораторное исследование», — говорится в сообщении специалистов.

Что обнаружили специалисты в ресторане «Китайский привет»

В ходе эпидемиологического расследования специалисты Госпродпотребслужбы выявили ряд нарушений действующего законодательства, в частности:

нарушение правил мытья инвентаря: инвентарь кондитерского цеха мылся вместе с инвентарем мясного и овощного цехов в подвальном помещении;

неправильное хранение кухонного инвентаря: отсутствуют специальные емкости с крышками для хранения вымытого оборудования;

нарушение организации хранения продуктов: сыпучие продукты хранились в коридоре подвального этажа, нарушено товарное соседство в холодильном оборудовании;

неорганизованное хранение уборочного инвентаря и отсутствие должной маркировки;

отсутствует контроль температурных режимов хранения продуктов — соответствующие чек-листы и журналы не предоставлены.

«В ходе проверки выявлено, что только 7 из 23 работников ресторана имели медицинские книги. 16 работников, которые не предоставили документы, рекомендовано не допускать к работе и направлены к семейному врачу для прохождения обследования и лечения», — сообщили в Госпродпотребслужбе.

В настоящее время продолжаются исследования образцов пищи, смывов с поверхностей оборудования и проб воды.

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Уже проверено мясо птицы и яйца, которые использовали в ресторане и выявлено, что мясо курятины соответствует всем нормам безопасности — как по уровню радиации, микробиологии, так и содержанию химических веществ.

«Яйца также безопасны и отвечают требованиям качества и безопасности», — отметила Госпродпотребслужба.

Напомним, массовое отравление в ресторане Миши Кацурина 13 июля расследуют и полицейские.

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