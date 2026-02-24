Массовое отравление во Львове: количество пострадавших выросло, новые детали

Отравления во Львове

Реклама

Из-за массового отравления во Львове за медицинской помощью обратились 21 человек, из которых 18 — дети. Накануне все они посещали один из детских развлекательных центров города.

Об этом сообщает Львовская городская прокуратура.

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию.

Реклама

Начато досудебное расследование по факту нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений (ч. 1 ст. 325 УК Украины).

«В настоящее время уже проведен осмотр места происшествия. Изъяты образцы пищевых продуктов и отобраны смывы для проведения необходимых лабораторных исследований», — отмечается в сообщении.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Что известно об отравлении во Львове

Ранее мы информировали, что во Львове зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, в больницу госпитализировали 15 человек, из них 11 детей. У них отмечали тошноту, многократную рвоту, боль в животе и диарею. По предварительным данным, все пострадавшие в период 18–21 февраля питались в одном из развлекательных заведений города, которое сейчас проверяют специалисты.