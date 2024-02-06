Массовое производство подделок: журналист — о схеме торговли нелегальными сигаретами

Почти каждая четвертая продающаяся в Украине пачка сигарет находится в тени, и налоги с нее никто не собирает.

В Украине массово продаются подделки сигарет, произведенные на оборудовании, ранее "изъятом" стражами порядка на скандальной фабрике в Желтых Водах, которую якобы закрыли в 2022 году.

Об этом рассказал журналист Евгений Плинский, раскрыв подробности схемы торговли нелегальными сигаретами.

Он отметил, что в Украине почти каждая четвертая пачка сигарет находится в тени и налоги с нее никто не собирает. А потери государства за 2023 год – в пределах 18-20 млрд грн.

Журналисту удалось найти в свободной продаже в киосках сигареты разных ведущих международных брендов по цене 50 гривен за пачку, что невозможно при уплате всех предусмотренных законодательством налогов. В Телеграмм-каналах сигареты продаются еще дешевле – по 40 гривен за пачку.

Так, проведя эксперимент, Плинский обнаружил, что пачки изготовлены с использованием высококачественной полиграфии и имеют поддельные акцизные марки, похожие на настоящие. Однако внутри пачек, продаваемых под мировыми брендами разных производителей, оказалась фольга с одинаковой надписью с тиснением "Pull" — торговой марки сигарет, выпускавшейся на фабрике "Юнайтед Тобако" в Желтых Водах, деятельность которой прекратили из-за нелегального производства.

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Сделать это удалось только в 2022 году, оборудование куда-то вывезли стражи порядка на ответственное хранение и на этом публичная история фабрики из медийного пространства исчезла. Но, как оказалось, фольга из сигарет Pull нашла свою вторую жизнь в высококачественных подделках, появившихся сегодня по всей стране.

Следовательно, журналист предполагает, что большое количество брендовых сигарет разных торговых марок может производиться с использованием оборудования, принадлежавшего фабрике "Юнайтед Тобако".

Поэтому есть публичный вопрос к правоохранителям, которые закрывали эту фабрику и вывозили ее оборудование. Как так получилось, что она в условиях войны заработала на полную мощь и грабит бюджет?», — говорит журналист.

Плинский резюмировал, что потери госбюджета от нелегального рынка табака в 2023 году оценивались в 20-23 млрд. грн. В условиях нехватки средств для финансирования мобилизации этих средств хватило бы на полное обеспечение и комплектование 16 тысяч военных.

Напомним, для мобилизации 500 тысяч украинцев бюджету необходимо дополнительно 700 миллиардов гривен, то есть по 1,4 миллиарда на каждого мобилизованного. Где государству брать эти деньги? Журналист Евгений Плинский попытался разобраться, сопоставив суммы донатов и утраты экономики от нелегальных схем.

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