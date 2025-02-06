Массовое СЗЧ в 155-й бригаде: экс-командира Рюмшина будут содержать под стражей — что известно о залоге

Суд продлил меру пресечения для экс-командира 155-й бригады Дмитрия Рюмшина в виде содержания под стражей. Военного оставят под арестом до 19 марта.

Об этом сообщил корреспондент "Суспільного" из зала суда.

Суд отказался отпускать Рюмшина на поруки,

Также судьи снизили сумму залога до 50 млн грн.

Напомним, после огласки ситуации с массовым СЗЧ 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ "Анна Киевская" восстановила свою боеспособность. Бойцам удалось затормозить движение оккупантов под Покровском.

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Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде, которая в начале года попала в громкий скандал из-за массовой СЗЧ. По его словам, все негативные моменты и трудности, возникшие при ее развертывании в Украине, были проанализированы и сделаны выводы, которые будут учтены при подготовке военнослужащих.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был на позициях под Покровском и доложил о ситуации в 155-й отдельной механизированной бригаде. По его словам, все негативные моменты и трудности, возникшие при ее развертывании в Украине, были проанализированы и сделаны выводы.

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