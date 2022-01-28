Массовое убийство солдат в Днепре: в Нацгвардии подтвердили факт неуставных отношений между бойцами

Массовое убийство солдат в Днепре: в Нацгвардии подтвердили факт неуставных отношений между бойцами

Инцидент между сослуживцами произошел около трех недель назад.

В Днепре командование Национальной гвардии подтвердило факт конфликта между солдатом Артемием Рябчуком и другими военнослужащими.

Об этом пишет "Укринформ".

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Инцидент между сослуживцами произошел около трех недель назад. Тогда подрались несколько военнослужащих. Рябчук вмешался, чтобы их разнять. Впоследствии сообщил о случившемся руководству. После чего стрелка якобы начали травить.

"Мы получили информацию, что это могло быть следствием неуставных взаимоотношений, психологического давления или срыва. Мы обнаружили, что примерно три недели назад был конфликт между двумя военнослужащими, в который задержанный вмешался, чтобы разнять. Об этом он докладывал командиру своего взвода. Других случаев обнаружить не удалось", — цитирует "Укринформ" командующего Нацгвардией Николая Балана.

Отметим, что сразу после того, как убийцу задержали, в Сети начали распространять информацию о якобы неуставных взаимоотношениях между военнослужащими. Сам же Рябчук основным мотивом произошедшего называет "травлю".

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