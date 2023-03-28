Массовое вручение повесток на улицах: в военкомате сообщили, почему так происходит

У военкоматов сейчас много неактуальных учетных данных украинцев, возникает необходимость их уточнять.

Во время мобилизации в Украине вручить повестку по месту жительства потенциальным призывникам невозможно, потому что почти никто не открывает дверь. На это жалуются представители военкомата.

Начальник Львовского областного ТЦК Александр Тищенко в интервью "УП" объяснил, почему мужчинам в Украине массово раздают повестки на улицах и общественных местах военнообязанным.

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"Многие военнообязанные после объявления военного положения не явились в ТЦК. Поэтому теперь, чтобы обновить их учетные данные, пришлось раздавать повестки везде", – говорится в комментарии Тищенко.

Он также подчеркнул, что с начала мобилизации в Украине военнообязанный сам должен прийти в центр комплектования без повесток. Именно таким образом и сделало значительное количество украинцев в первые дни войны России против Украины. Однако из-за неявки других потенциальных призывников для обновления их учетных данных пришлось раздавать повестки везде.

"При каждой смене в личной жизни военнообязанного он должен появляться в ТЦК: женился, родился ребенок, изменилось состояние здоровья, получил новое образование, новую работу. Но мало кто так делал, поэтому у военкоматов сейчас куча неактуальных учетных данных украинцев возникает необходимость их уточнять", – добавляет адвокат Артем Крикун-Труш.

Почему повестки вручают на улицах

Начальник Львовского областного ТЦК обратил внимание на еще одну проблему.

По его словам, юристы говорят о том, что в Украине часто вручают повестки не по правилам. Но, по его словам, следует обращать внимание на другой аспект: объявили мобилизацию – приходите сами без повестки.

Также Тищенко пожаловался, что обычно вручить повестку по месту жительства не удается, потому что почти никто не открывает дверь.

Итак, напомним, что вручить повестку представители военкомата могут где угодно. Законом список мест не регламентирован.

На вручение повестки в Украине имеют право должностные лица Территориального центра комплектования и социальной поддержки, соответствующие органы местного самоуправления, работодатели, руководители учебных заведений, уполномоченные представители ЖКХ и ОСМД.

Напомним о правилах, действующих во время мобилизации-2023. Мужчины призывного возраста (18-60 лет), выехавшие за границу с начала войны и не вернувшиеся, по возвращении домой могут привлечь к административной ответственности.

С 27 января Кабмин принял постановление, которое на время действия военного положения запрещает выезд за границу чиновников без уважительных причин.

Правило касается и чиновниц. Пересечь границу можно только на основании документов о служебных командировках.

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