Массовое захоронение жертв 1943 года было обнаружено на Волыни: детали поисков (фото)

Совместные раскопки Украины и Польши

В Волынской области во время украинско-польских поисковых работ обнаружили ранее неизвестные массовые захоронения. Находку совершили уже в первый день экспедиции.

Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши и Украинский институт национальной памяти.

Работы проходят на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая и продлятся до 1 мая.

По информации участников поисковой миссии, останки погибших были обнаружены на территории бывшего хозяйства «Стражица» в Воле Островецкой.

Новое захоронение расположено примерно в нескольких десятках метров от мемориального места, где в 1992 году уже проводили эксгумацию.

Что известно об исследованиях на Волыни

Предыдущие исследования свидетельствуют, что речь идет именно о братской могиле, однако ее точные размеры установить невозможно — работы находятся на начальном этапе.

По данным Украинского института национальной памяти, в конце августа 1943 года эти населенные пункты подверглись нападению, в результате которого погибла значительная часть местных жителей, а сами села были уничтожены огнем.

В то же время, в польском Институте национальной памяти отмечают, что трагедия произошла во время событий, которые польская сторона связывает с действиями украинских националистических формирований того времени.

Поисковые работы продолжаются и специалисты надеются получить больше информации после завершения эксгумации и исследований.

Напомним, что в конце августа 1943 года, а именно, в ночь на 29 августа, а по другим данным — 30 августа, Островки и Воля Островецкая подверглись вооруженному нападению. По данным архивных источников, подавляющая часть жителей сел трагически погибла, а сами деревни были сожжены.

«Украинско-польское противостояние в годы Второй мировой войны — трагическая страница в истории обоих народов. Его основными жертвами и с польской и с украинской стороны были гражданские», — отметили в Украинском институте национальной памяти.