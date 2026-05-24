Массовое закрытие вузов в Украине: ректор ХНУ ошарашила прогнозом

В течение ближайшего десятилетия украинские университеты столкнутся с колоссальным дефицитом абитуриентов. Такая ситуация заставит вузы пойти на реорганизацию путем слияния или вообще прекратить свое существование.

Таким прогнозом поделилась ректор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Татьяна Кагановская в интервью РБК-Украина.

По ее словам, украинскую систему высшего образования ожидает серьезное испытание из-за стремительного уменьшения количества выпускников школ, что стало следствием серьезного демографического кризиса.

«Цифры показывают, что количество детей в младших школах прогнозирует сложные времена для университетов на ближайшие 5-10 лет», — подчеркнула Кагановская.

По ее словам, соперничество за абитуриентов между заведениями высшего образования было привычным явлением и раньше, когда главным инструментом борьбы выступало качество образовательных услуг. Однако сегодня диктует кардинально другие и более жесткие условия.

«Шанс выжить имеют те, кто имеет крепкий ценностный каркас, мощные научные школы, сильный кадровый состав и команду, которая работает, как один организм», — убеждена ректор ХНУ.

Демографический кризис в Украине — что известно

Напомним, в Украине фиксируется стремительное сокращение населения — ежегодно страна теряет около 300 тысяч человек даже без учета последствий войны.

В Украине ежегодно без войны умирает где-то около 500 тыс. человек, а рождается около 180-220 тыс. детей. Статистика сегодня фиксирует лишь 6 детей на 10 женщин.

Украина оказалась среди стран и территорий с самым низким уровнем рождаемости в мире.

