Массовое заминирование ТЦК и больниц в Полтаве: полиция проводит проверку

В Полтаве поступили сообщения о заминировании учебных заведений, ТЦК, ТРЦ, больниц и поликлиник.

Об этом пишет ЗМІСТ ссылаясь на спикера Полтавского райуправления полиции Василия Зуба.

Правоохранители получили информацию о возможном массовом заминировании объектов инфраструктуры в городе.

Среди потенциальных целей указаны учебные заведения, торгово-развлекательные центры, больницы и поликлиники и местные ТЦК.

"Мы проверяем каждый объект, информация поступает из разных источников", — отметил Зуб.

Также на почту местного издания ЗМІСТ пришло письмо о заминировании ТРЦ, судов и ТЦК в Полтаве. Сообщения имеют следы отправки через российский домен, что вызывает дополнительные подозрения в провокационном характере таких действий.

Сообщения об угрозе заминирования в Полтаве / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, СБУ установила обстоятельства вербовки террориста, атаковавшего здание ТЦК в Ровно. Российские спецслужбы взорвали его как лишнего свидетеля.

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