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Массового возвращения украинцев после войны не будет: демограф назвала причину
Украина не сможет вернуть большинство граждан, выехавших за границу. Демограф Элла Либанова назвала реальную цифру.
Из-за полномасштабной войны вернуть в Украину 50–60% выехавших за границу граждан уже невозможно.
Об этом сообщила директор Института демографии и исследований качества жизни Элла Либанова во время международного форума «Украина Завтра», передает Новости.LIVE.
Сколько украинцев вернется из-за границы после войны
По словам демографа, государство сможет рассчитывать на возвращение лишь около трети украинских мигрантов при сохранении общественного единства.
Элла Либанова отметила, что о возвращении 50–60% людей пока не может быть и речи. Хотя такие шансы существовали в 2022 году, когда на фоне фронтовых событий граждане верили в скорую победу.
Она подчеркнула, что в ближайшее время Украина не сможет предложить зарплаты и качество жизни на уровне европейских стран, в частности Германии, где сейчас больше всего украинских военных мигрантов — более миллиона.
«Давайте отдавать себе отчет в том, что платить такую зарплату, которую платят в Германии… мы не сможем. Ну, не тот уровень экономического развития и если бы наш бизнес не вертелся, если бы он не пытался, наступая, возможно, в чем-то горло собственной песне, но они не смогут платить такую зарплату. Не будет у нас и такого качества жизни, которое могут обеспечить в Германии или, скажем, в Италии», — объяснила директор института.
Либанова также отметила, что нужно обновить украинскую национальную идею и сделать так, чтобы она реально объединила общество, иначе любые дальнейшие шаги будут даваться очень тяжело. Тех граждан, которых не удастся вернуть, Элла Либанова предложила превратить в лоббистов интересы Украины за границей, взяв за пример опыт других государств.
«Так как это делает, скажем, Израиль, работая со своей диаспорой, как это все время делала и продолжает делать Польша, как это фантастически делает Армения. Они не работают со всеми странами, они работают с этой страной, где больше всего находится этнических армян. И согласитесь, что они это очень удачно делают», — отметила она.
По мнению ученой, главным стимулом для тех, кто все же решит возвратиться, остается патриотизм.
Демографическая ситуация в Украине — последние новости
Напомним, демограф Элла Либанова предупредила, что население Украины будет сокращаться при любом сценарии и назвала единственный способ справиться с последствиями демографического кризиса.
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