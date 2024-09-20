Массовые "чистки" в Минобороны: Умеров уволил двух заместителей Буданова — источники УП

По информации источников, министр обороны планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и чиновников

Министр обороны Рустем Умеров намерен провести массовые "чистки" в своем ведомстве и уже якобы уволил двух заместителей руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на неназванных чиновников Минобороны.

По словам одного из собеседников издания, Умеров планирует уволить или уже уволил около 20 генералов и высокопоставленных должностных лиц из-за "неэффективности, совкового подхода и отсутствия результатов в работе по направлениям".

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Среди кандидатов на увольнение называют пятерых заместителей министра, госсекретаря Минобороны и начальника штаба командования Сил беспилотных систем Романа Гладкого, назначение которого сопровождалось скандалом.

Кроме того, министр обороны вроде бы уже уволил заместителей начальника ГУР Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. При этом с Кириллом Будановым так решения, якобы, не согласовывались.

По словам собеседника УП, такое решение не являлось собственной инициативой министра.

Слухи о том, что в офисе президента планируют отставку Буданова, собеседник УП отказался комментировать.

Напомним, ранее народная депутат Марьяна Безугла заявила о необходимости отправить в отставку министра обороны Рустема Умерова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Их замену она назвала "критически важной для существования государства".

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