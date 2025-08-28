Кабинет министров / © ТСН

Проведение массовых, в частности торжественных мероприятий в Украине органы исполнительной власти обязали согласовывать с военным командованием.

Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на соответствующее поручение Кабмина.

В опубликованном документе, адресованном министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных и Киевской городской военных администраций, премьер-министр Юлия Свириденко просит при планировании массовых мероприятий обязательно согласовывать их проведение с военным командованием, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.

«С учетом требований статьи закона Украины „О правовом режиме военного положения“ прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве — с Генеральным штабом Вооруженных сил», — говорится в тексте опубликованного изданием поручения.

