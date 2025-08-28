- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Массовые мероприятия в Украине обязали согласовывать с военными — СМИ
При планировании массовых мероприятий их проведение нужно обязательно согласовывать с военным командованием, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.
Проведение массовых, в частности торжественных мероприятий в Украине органы исполнительной власти обязали согласовывать с военным командованием.
Об этом сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на соответствующее поручение Кабмина.
В опубликованном документе, адресованном министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, начальникам областных и Киевской городской военных администраций, премьер-министр Юлия Свириденко просит при планировании массовых мероприятий обязательно согласовывать их проведение с военным командованием, а в Киеве — с Генеральным штабом ВСУ.
«С учетом требований статьи закона Украины „О правовом режиме военного положения“ прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мероприятий обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве — с Генеральным штабом Вооруженных сил», — говорится в тексте опубликованного изданием поручения.
Напомним, Кабинет министров предлагает ввести уголовную ответственность за побег из Украины. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Верховной Рады.