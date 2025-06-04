Массовые отчисления аспирантов: сколько человек потеряли отсрочку

Мобилизация аспирантов / © ТСН.ua

Реклама

В Украине рекордное количество аспирантов-мужчин в возрасте 25+, которые учатся на контрактной форме и имеют отсрочку от мобилизации. Министерство образования и науки (МОН) проводит проверки успеваемости, чтобы выявить недобросовестных аспирантов, которые поступали только чтобы не попасть в армию.

Об этом рассказал заместитель министра Михаил Винницкий «24 канала».

Проверки касаются аспирантов, поступивших в 2022-2023 годах. В 2023 году в Украине было более 18 тысяч поступающих в аспирантуру.

Реклама

По его информации, в 2025 году из университетов уже отчислили 4-5 тысяч аспирантов.

«На сегодняшний день пока нет окончательных цифр, но знаю, что примерно 4—5 тысяч уже не являются аспирантами по разным причинам. Их отчислили в этом году», — сказал замминистра.

Винницкий объяснил, что отчисления происходят в результате общенациональной проверки, но также руководство университетов принимает и самостоятельные решения по отчислению. Он привел пример Луцкого национального технического университета, из которого в прошлом году отчислили тысячу студентов-мужчин за невыполнение учебного плана.

«Здесь важно понимать, что не только государство проверяет — мы доверяем нашим учебным заведениям. Есть примеры, когда университеты сами видят, что к ним пришли аспиранты, которые на самом деле не выполняют образовательную программу, не пишут статей, диссертаций, не проводят исследования», — подытожил Винницкий.

Реклама

Ранее ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова призвала приравнять дистанционную форму обучения в университетах к заочной и забрать отсрочку у учащихся на дистанционном.