Массовые отключения света 30 января: что сообщает "Укрэнерго"
Отключение света в Украине 30 января будут применяться во всех регионах. Причина — повреждение энергоинфраструктуры в результате обстрелов.
Завтра, 30 января, по всей территории Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Причиной введения ограничений остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры, из-за которых система продолжает работать в условиях дефицита.
В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться, поэтому потребителям рекомендуют регулярно проверять актуальные графики отключений на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.
Энергетики также призывают украинцев рационально использовать электроэнергию в часы, когда свет подается по графику, чтобы снизить нагрузку на сеть и помочь стабилизировать работу энергосистемы.
Напомним, сегодня, 29 января, введены графики почасовых отключений света по Украине. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В некоторых регионах Украины, в частности, в Киевской и столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики будут введены только при условии стабилизации в энергосети.