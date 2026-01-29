ТСН в социальных сетях

ua
en
Украина
263
1 мин

Массовые отключения света 30 января: что сообщает "Укрэнерго"

Отключение света в Украине 30 января будут применяться во всех регионах. Причина — повреждение энергоинфраструктуры в результате обстрелов.

Вера Хмельницкая
Массовые отключения света 30 января: что сообщает "Укрэнерго"

По всей Украине 30 января применят графики отключения света / © ТСН

Завтра, 30 января, по всей территории Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии для населения, а также графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Причиной введения ограничений остаются последствия массированных российских ракетно-дроновых атак на объекты энергетической инфраструктуры, из-за которых система продолжает работать в условиях дефицита.

В Укрэнерго отмечают, что ситуация в энергосистеме может оперативно меняться, поэтому потребителям рекомендуют регулярно проверять актуальные графики отключений на официальных ресурсах облэнерго в своем регионе.

Энергетики также призывают украинцев рационально использовать электроэнергию в часы, когда свет подается по графику, чтобы снизить нагрузку на сеть и помочь стабилизировать работу энергосистемы.

Напомним, сегодня, 29 января, введены графики почасовых отключений света по Украине. Причина ограничений электроснабжения — последствия российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В некоторых регионах Украины, в частности, в Киевской и столице продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. Почасовые графики будут введены только при условии стабилизации в энергосети.

263
