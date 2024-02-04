Массовые отключения света из-за атаки РФ – какая ситуация по состоянию на сейчас

В субботу, 3 февраля, атака российских дронов по высоковольтным энергетическим объектам повлекла за собой аварийные отключения света на Днепропетровщине. По состоянию на утро 4 февраля энергетики возвращают энергоснабжение потребителям.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Восстановительные работы были непростыми: поскольку после атак снижается надежность питания поврежденного энергоузла, ремонтным бригадам пришлось в течение дня дважды возвращать свет потребителям в регионе. Сейчас работы как в магистральных, так и в распределительных сетях еще продолжаются, но электроснабжение уже возобновлено", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что энергетикам удалось значительно минимизировать последствия дроновых атак "благодаря подготовке ко всем возможным сценариям летом".

"Вчерашняя атака на энергетическую инфраструктуру Кривого Рога – уже третья за неделю и одна из самых массированных за год. Это напоминание о том, что враг никогда не оставлял попыток восстановить энергетический террор, который начался еще в 2022 году. Задача россиян ясна — террор против мирных" граждан, создание проблем для индустрии и экономики", — отметили в "Укрэнерго".

Глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул добавил, что, несмотря на то, что энергетикам удалось стабилизировать энергосистему, аварийные отключения пока возможны.

В Кривом Роге около полуночи энергетиками было возобновлено электроснабжение абонентов, отключенных ранее из-за перегрузки сетей в результате вражеских обстрелов минувшей ночью. Ранее отключенные котельные также запрошены от электросетей, продолжается прогрев теплоносителя. Все службы города, больницы, социальные учреждения, коммунальный транспорт – работают», – написал он.

Напомним, 3 февраля россияне ударили дронами по объектам энергетической инфраструктуры. Попадание произошло в Днепропетровской области.

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