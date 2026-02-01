Массовые отключения света могут повторяться – энергетический эксперт объяснил причину

Блэкаут / © iStock

В Украине нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в будущем.

Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук в эфире телеканала «Киев24».

По его словам, украинская энергосистема сейчас работает иначе, чем до начала полномасштабной войны. Повреждение инфраструктуры, изменение схем питания и постоянные риски для энергообъектов повлияли на ее стабильность и принципы работы.

Эксперт подчеркнул, что в перспективе энергосистему придется существенно модернизировать и фактически перестраивать. Речь идет не только о восстановлении разрушенных объектов, но и создании более устойчивой и гибкой модели энергоснабжения.

В то же время, такие изменения требуют значительных ресурсов и времени. По оценке Корольчука, трансформация энергетической отрасли может продолжаться годами, а отдельные процессы даже десятилетиями.

Специалисты напоминают, что энергосистема остается одной из ключевых целей атак, поэтому вопрос ее защиты, резервных мощностей и модернизации является стратегическим для страны.

Напомним, что в субботу, 31 января, в Украине произошла авария в энергосистеме , приведшая к массовому отключению света.

Часть Молдовы также оказалась в блэкауте из-за масштабного падения напряжения в украинской энергосистеме.