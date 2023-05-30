Массовые отключения света по всей Украине: когда появится электричество

В "Укрэнерго" объяснили, что отключение света произошло по техническим причинам.

В "Укрэнерго" сообщили, что в ближайшие часы возобновят поставки света. Специалисты начали заживлять потребителей.

Об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

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"Около 13.00 в энергосистеме аварийно отключились несколько магистральных высоковольтных линий. В результате этого действием противоаварийной автоматики были частично обесточены потребители в ряде областей. В настоящее время продолжается заживление потребителей. Поставка электроэнергии всем потребителям будет возобновлена в ближайшие часы", — сказал он.

Там объяснили, что отключение света произошло по техническим причинам. Это не связано с дефицитом мощности в энергосистеме. Начато расследование причин инцидента.

Где в Украине нет света 30 мая и почему

Напомним, в Киеве и ряде областей днем 30 мая внезапно исчез свет. Перебои начались в 12 часов. Как сообщили "ДТЭК Киевские электросети", перебои с элетрикой в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Голосеевском, Оболонском, Дарницком районах.

Также отключения наблюдаются в центральных, восточных, южных и северных областях Украины.

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