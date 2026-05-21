Массовые отключения в Украине 21 мая: где нет света из-за обстрелов и непогоды

Из-за российских атак и непогоды сразу несколько областей Украины остались без электроснабжения. Часть населенных пунктов все еще без света, а энергетики работают в усиленном режиме.

Отключение света 21 мая / © pixabay.com

Сразу в нескольких областях Украины сегодня будут отключения. Отключение электроэнергии связано с непогодой и российскими обстрелами. Какие области останутся без света сегодня, 21 мая?

Об этом сообщили в Минэнерго.

Отключение света 21 мая

В результате российских атак и обстрелов энергетических объектов без электричества сегодня остаются сразу несколько областей.

«Часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения», — пишут в Минэнерго.

Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются круглосуточно. Энергетики работают в усиленном режиме.

В результате непогоды 21 мая продолжаются отключения света в более чем 160 населенных пунктах следующих областей:

  • Киевская;

  • Полтавская;

  • Днепропетровская;

  • Харьковская;

  • Черкасская;

  • Черниговская.

Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

На сегодня не прогнозируют стабилизационных отключений света. Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией.

Блекаут в Донецкой области: последние новости

Напомним, в апреле на временно оккупированных территориях Донецкой области и юга Украины произошел масштабный блекаут. Без электроснабжения остались Донецк, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и ряд других населенных пунктов.

По сообщениям местных пабликов, причиной сбоя стала атака на Старобешевскую ТЭС.

Из-за аварии в регионе возникли сопутствующие проблемы: кое-где исчезло водоснабжение, а жителей предупредили о возможных сбоях в работе мобильной связи и интернета.

Оккупационные власти, в частности, так называемый «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, подтвердил перебои и заявил о постепенном возобновлении питания, однако значительная часть территорий и самого Донецка до сих пор остается обесточенной.

