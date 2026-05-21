Массовые отключения в Украине 21 мая: где нет света из-за обстрелов и непогоды
Из-за российских атак и непогоды сразу несколько областей Украины остались без электроснабжения. Часть населенных пунктов все еще без света, а энергетики работают в усиленном режиме.
Сразу в нескольких областях Украины сегодня будут отключения. Отключение электроэнергии связано с непогодой и российскими обстрелами. Какие области останутся без света сегодня, 21 мая?
Об этом сообщили в Минэнерго.
Отключение света 21 мая
В результате российских атак и обстрелов энергетических объектов без электричества сегодня остаются сразу несколько областей.
«Часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения», — пишут в Минэнерго.
Работы по восстановлению электроэнергии продолжаются круглосуточно. Энергетики работают в усиленном режиме.
В результате непогоды 21 мая продолжаются отключения света в более чем 160 населенных пунктах следующих областей:
Киевская;
Полтавская;
Днепропетровская;
Харьковская;
Черкасская;
Черниговская.
Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
На сегодня не прогнозируют стабилизационных отключений света. Граждан призывают экономно пользоваться электроэнергией.
Блекаут в Донецкой области: последние новости
Напомним, в апреле на временно оккупированных территориях Донецкой области и юга Украины произошел масштабный блекаут. Без электроснабжения остались Донецк, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и ряд других населенных пунктов.
По сообщениям местных пабликов, причиной сбоя стала атака на Старобешевскую ТЭС.
Из-за аварии в регионе возникли сопутствующие проблемы: кое-где исчезло водоснабжение, а жителей предупредили о возможных сбоях в работе мобильной связи и интернета.
Оккупационные власти, в частности, так называемый «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, подтвердил перебои и заявил о постепенном возобновлении питания, однако значительная часть территорий и самого Донецка до сих пор остается обесточенной.