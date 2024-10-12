Массовые рейды ТЦК: в Сети распродают билеты на следующие выступления "Океана Эльзы"

После облавы сотрудников ТЦК и СП у Дворца спорта на посетителей концерта группы "Океан Эльзы" люди начали продавать свои билеты на следующие мероприятия.

Об этом свидетельствуют объявления на сайте OLX.

В частности, билеты продаются на 12-13 октября. Цена стартует от 600 гривен.

Напомним:

Вечером, 11 октября, во Дворце спорта в Киеве прошел концерт группы "Океан Эльзы". После завершения выступления посетителей ждали несколько десятков сотрудников ТЦК и СП вместе с патрульной полицией. Они проверяли военно-учетные документы у военнообязанных.

Пока деталей о проверке поклонников "Океана Эльзы" не сообщается. На странице Киевского городского ТЦК и СП в Сети пока не комментируют ситуацию с работой работников ТЦК на концерте.

Реакция украинцев

Украинцы выражают свое возмущение под анонсами "Океана Эльзы" в соцсетях. Люди критикуют эту ситуацию и иронизируют.

"Очень хороший концерт, понравилось, что ТЦК организовали развоз"

"ТЦК вас тоже очень любят! Собирайте аудиторию для них еще, им очень зашло и просят добавки. Чпоки вас, давайте статистику возврата билетов в студию"

"Что делается после концерта?? Святослав Вакарчук, это уже какой-то тотальный сюр. Люди пришли — донаты соответственно будут, но выходит этого мало? Веселые брат времена наступили…"

"Вы видели, что происходило на выходе из зала? Молодых ребят хватали кадровые военные, которые должны выполнять свой долг, их государство готовило к этому много лет!"