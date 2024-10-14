Массовые сообщения о минировании госорганов: под атаку попали украинские дипломаты

Более 60 иностранных дипломатических учреждений Украины 14 октября получили анонимные письма о заминировании зданий.

Об этом заявили в МИДе Украины.

Письма с сообщениями о заминировании получили и структурные подразделения МИД Украины.

Министр Андрей Сибига поручил ужесточить меры безопасности в украинских дипломатических учреждениях. А дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранителями и органами власти стран пребывания для проведения там, где это необходимо, проверок безопасности, отметили в МИД.

Некоторые дипучреждения приостановили консульское обслуживание граждан. Однако работа была возобновлена сразу после завершения проверок.

"Приносим извинения гражданам Украины за неудобства. Ваша безопасность — это наш приоритет", — говорится в сообщении МИД.

Отметим, что массированная волна сообщений о заминировании во Львове, Киеве, Запорожье, Ивано-Франковске и других городах не повлияла на деятельность дипломатической системы Украины и зарубежных дипломатических учреждений.