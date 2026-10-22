ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
317
Время на прочтение
4 мин

Массовый беспредел и коррупция в ТЦК: Лубинец заявил о масштабных проблемах мобилизации в Украине

Мобилизация и действия представителей ТЦК и СП – один из острейших вопросов в украинском обществе. В Офис омбудсмена поступает тысяча жалоб о нарушениях со стороны военкоматов.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Поступают тысячи жалоб на действия ТЦК и СП

Поступают тысячи жалоб на действия ТЦК и СП

Количество обращений и жалоб в нарушение со стороны представителей ТЦК и СП стремительно растет. Только за 2026 год в Офис омбудсмена поступило более 6 тысяч жалоб, что уже превышает показатель за весь 2025 год.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью РБК-Украина.

Он вспомнил, как в 2023-2024 годах пытался решать эти вопросы исключительно через закрытые письма и юридические совещания с Министерством обороны, Генеральным штабом и командованием Сухопутных войск. Но поскольку это давало нулевой результат, он был вынужден перейти в публичную плоскость.

"Меня критикуют, что я подыгрываю российской пропаганде. Но что делать, когда юридические письма и закрытые совещания не работали? Вы сами заставили меня выходить в публичную плоскость. Единственное, на что сейчас на 100% реагируют органы власти – это публичная критика", – заявил уполномоченный.

По его словам, говорится уже не об единичных случаях, а о системном кризисе, главным двигателем которого является потеря доверия и коррупционные схемы.

"С 2023 по 2025 год это была в основном моя юридическая работа. С 2025-го, кроме юридической работы, я начал делать публичные выступления и показывать системный кризис. Это уже не проблема, это системный кризис и нарушение прав граждан Украины по мобилизации", - подчеркнул омбудсмен.

По его мнению, решение проблемы мобилизации лежит не в плоскости "закрывания глаз на проблему", а в тотальной прозрачности и неотвратимости наказания. Вернуть утраченное доверие общества, когда за деньги можно "порешать", будет трудно, но возможно. Для этого нужны решительные шаги, в которых главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.

Первое и ключевое – это тотальная видеофиксация. Каждый сотрудник ТЦК во время работы в группах оповещения должен быть включен бодикамерой, а все помещения центров комплектования должны быть оборудованы видеонаблюдением.

Омбудсмен объяснил, что если во время конфликта бодикамера оказалась выключенной, система должна априори действовать по презумпции вины работника ТЦК. К тому же обязательно участие офицеров Национальной полиции, которые должны реагировать на нарушение закона с обеих сторон – как относительно гражданских, так и военных.

Также должен быть запущен механизм неотвратимости наказания. Если в предыдущие годы материалы о нарушениях со стороны ТЦК утопали в правоохранительных отписках, то в 2026 году уголовные производства наконец-то начали доходить до реальных судебных приговоров. По материалам Офиса омбудсмена уже проведены сотни обысков: в Одессе осудили девять работников ТЦК (одного из них – за прямую пытку), а в Закарпатье четверо сотрудников ждут приговоров в СИЗО.

В то же время, необходимо выкорчевать коррупционные схемы, которые сейчас пронизывают практически каждый этап мобилизации. Сигналы о "приписках" на бумаге, продаже статуса многодетного отца или фальсификации выводов ВЛК должны получать мгновенную правовую оценку.

"Система дошла до того, что просто продают детей военнообязанным. Мы на этой неделе обнаружили четырех детей в Закарпатье из многодетной семьи: мама продала своих детей мужчине, который не имеет никакого отношения к этой семье. Он оформил себе статус многодетного отца, выехал за границу, а дети остались в Украине в ужасных условиях. закрывали глаза на проблемные вопросы еще в 2023 году", – уточнил Дмитрий Лубинец.

Главная цель этих изменений – восстановить чувство равенства перед законом. Защита государства является конституционной обязанностью каждого, поэтому в воюющей стране не может быть дискриминации по имущественному признаку, когда богатые откупаются, а все бремя войны ложится на плечи тех, у кого нет денег на "прейскурант".

"Я вам приведу пример, считаю ли я это системным. Единственное, что сразу скажу: это происходило еще при предыдущем руководстве Министерства обороны и командующем Сухопутными войсками. Но вот относительно Закарпатья — у нас появляются материалы о возможных коррупционных поступках предыдущего руководителя областного ТЦК и СП. Мы предоставляем эти материалы в правоохранительные органы. Служба безопасности Украины проводит обыски, находит большие средства в иностранной валюте прямо на рабочем месте. Что с человеком делают? Увольняют, все комментируют. Через два месяца человек возвращается на то же место с приставкой "твое". И 10 месяцев, каждые 30 дней, ей продолжают эту приставку "твое"! Все 10 месяцев я присылаю кучу запросов, дополнительных материалов и сведений о том, что там происходит в Закарпатье — и никакой реакции. Скажите мне, это горизонтальная проблема или вертикальная? Я считаю, что здесь все прозрачно, все прямо на поверхности. И это не единичные случаи, это не только по Закарпатью", – рассказал уполномоченный.

Напомним, ранее Лубинец сообщил об издевательствах по мобилизованным в ТЦК в Одесской области. В Белгород-Днестровском районном ТЦК в Одесской области обнаружили ненадлежащие условия пребывания мобилизованных. По информации омбудсмена, люди были вынуждены жить в подвалах на бетонном полу, накрываться старыми простынями и спать на старых кроватях, на части из которых вообще нет матрасов. На дверях была металлическая решетка, а в казармах обнаружили тесные комнаты с двухъярусными кроватями, а вместо тумбочек использовали картонные коробки.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie