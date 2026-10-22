Массовый беспредел и коррупция в ТЦК: Лубинец заявил о масштабных проблемах мобилизации в Украине

Поступают тысячи жалоб на действия ТЦК и СП

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Количество обращений и жалоб в нарушение со стороны представителей ТЦК и СП стремительно растет. Только за 2026 год в Офис омбудсмена поступило более 6 тысяч жалоб, что уже превышает показатель за весь 2025 год.

Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал в интервью РБК-Украина.

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Он вспомнил, как в 2023-2024 годах пытался решать эти вопросы исключительно через закрытые письма и юридические совещания с Министерством обороны, Генеральным штабом и командованием Сухопутных войск. Но поскольку это давало нулевой результат, он был вынужден перейти в публичную плоскость.

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"Меня критикуют, что я подыгрываю российской пропаганде. Но что делать, когда юридические письма и закрытые совещания не работали? Вы сами заставили меня выходить в публичную плоскость. Единственное, на что сейчас на 100% реагируют органы власти – это публичная критика", – заявил уполномоченный.

По его словам, говорится уже не об единичных случаях, а о системном кризисе, главным двигателем которого является потеря доверия и коррупционные схемы.

"С 2023 по 2025 год это была в основном моя юридическая работа. С 2025-го, кроме юридической работы, я начал делать публичные выступления и показывать системный кризис. Это уже не проблема, это системный кризис и нарушение прав граждан Украины по мобилизации", - подчеркнул омбудсмен.

По его мнению, решение проблемы мобилизации лежит не в плоскости "закрывания глаз на проблему", а в тотальной прозрачности и неотвратимости наказания. Вернуть утраченное доверие общества, когда за деньги можно "порешать", будет трудно, но возможно. Для этого нужны решительные шаги, в которых главными предохранителями должны стать цифровизация и видеоконтроль.

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Первое и ключевое – это тотальная видеофиксация. Каждый сотрудник ТЦК во время работы в группах оповещения должен быть включен бодикамерой, а все помещения центров комплектования должны быть оборудованы видеонаблюдением.

Омбудсмен объяснил, что если во время конфликта бодикамера оказалась выключенной, система должна априори действовать по презумпции вины работника ТЦК. К тому же обязательно участие офицеров Национальной полиции, которые должны реагировать на нарушение закона с обеих сторон – как относительно гражданских, так и военных.

Также должен быть запущен механизм неотвратимости наказания. Если в предыдущие годы материалы о нарушениях со стороны ТЦК утопали в правоохранительных отписках, то в 2026 году уголовные производства наконец-то начали доходить до реальных судебных приговоров. По материалам Офиса омбудсмена уже проведены сотни обысков: в Одессе осудили девять работников ТЦК (одного из них – за прямую пытку), а в Закарпатье четверо сотрудников ждут приговоров в СИЗО.

В то же время, необходимо выкорчевать коррупционные схемы, которые сейчас пронизывают практически каждый этап мобилизации. Сигналы о "приписках" на бумаге, продаже статуса многодетного отца или фальсификации выводов ВЛК должны получать мгновенную правовую оценку.

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"Система дошла до того, что просто продают детей военнообязанным. Мы на этой неделе обнаружили четырех детей в Закарпатье из многодетной семьи: мама продала своих детей мужчине, который не имеет никакого отношения к этой семье. Он оформил себе статус многодетного отца, выехал за границу, а дети остались в Украине в ужасных условиях. закрывали глаза на проблемные вопросы еще в 2023 году", – уточнил Дмитрий Лубинец.

Главная цель этих изменений – восстановить чувство равенства перед законом. Защита государства является конституционной обязанностью каждого, поэтому в воюющей стране не может быть дискриминации по имущественному признаку, когда богатые откупаются, а все бремя войны ложится на плечи тех, у кого нет денег на "прейскурант".

"Я вам приведу пример, считаю ли я это системным. Единственное, что сразу скажу: это происходило еще при предыдущем руководстве Министерства обороны и командующем Сухопутными войсками. Но вот относительно Закарпатья — у нас появляются материалы о возможных коррупционных поступках предыдущего руководителя областного ТЦК и СП. Мы предоставляем эти материалы в правоохранительные органы. Служба безопасности Украины проводит обыски, находит большие средства в иностранной валюте прямо на рабочем месте. Что с человеком делают? Увольняют, все комментируют. Через два месяца человек возвращается на то же место с приставкой "твое". И 10 месяцев, каждые 30 дней, ей продолжают эту приставку "твое"! Все 10 месяцев я присылаю кучу запросов, дополнительных материалов и сведений о том, что там происходит в Закарпатье — и никакой реакции. Скажите мне, это горизонтальная проблема или вертикальная? Я считаю, что здесь все прозрачно, все прямо на поверхности. И это не единичные случаи, это не только по Закарпатью", – рассказал уполномоченный.

Напомним, ранее Лубинец сообщил об издевательствах по мобилизованным в ТЦК в Одесской области. В Белгород-Днестровском районном ТЦК в Одесской области обнаружили ненадлежащие условия пребывания мобилизованных. По информации омбудсмена, люди были вынуждены жить в подвалах на бетонном полу, накрываться старыми простынями и спать на старых кроватях, на части из которых вообще нет матрасов. На дверях была металлическая решетка, а в казармах обнаружили тесные комнаты с двухъярусными кроватями, а вместо тумбочек использовали картонные коробки.

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