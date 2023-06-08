Массовый мор рыб на Днепропетровщине: что нужно знать, чтобы не отравиться

В результате террористического подрыва Каховской ГЭС в Днепропетровской области зафиксирована массовая гибель рыбы. Минздрав предупреждает, что можно отравиться

Украина снова столкнулась с серьезной экологической катастрофой, произошедшей на территории Днепропетровской области. Массовый мор рыбы начался в результате террористического уничтожения Каховской гидроэлектростанции российскими оккупантами.

Последствия этой трагедии стали очевидными: десятки тысяч рыб погибли и остались на обмелевших водоемах. Ситуация грозит повториться и в других регионах Украины. Масштабы экологической катастрофы на Днепропетровщине чрезвычайно тревожны. Многие водоемы стали настоящими мертвыми зонами, а выжившая рыба осталась без необходимых условий для жизни. Это небезопасно не только для экологического баланса региона, но и для здоровья людей.

Минздрав Украины призывает украинцев призывать не употреблять такую рыбу, чтобы уберечь здоровье.

Чем опасна такая рыба

Напоминаем, что мертвая рыба или умирающая не может быть собрана для дальнейшего хранения, приготовления или потребления. Нет никакого способа приготовления, что может сделать такую рыбу безопасной для употребления, включая сушку, вяление, жарку или варку. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных заболеваний, паразитов или опасные химические вещества. Поэтому очень важно избегать употребления такой рыбы.

Кроме того, избегайте покупок рыбы в местах стихийной торговли. В таких местах нет гарантии качества и происхождения рыбы, и она может быть опасна для потребления. Лучше покупать рыбу в проверенных магазинах или рынках с надежными поставщиками.

Потребление поврежденной рыбы чревато ботулизмом

Одной из самых больших угроз, возникающих вследствие потребления поврежденной рыбы, является риск отравления ботулизмом. Ботулизм – это острое инфекционное заболевание, возникающее при потреблении продуктов, отравленных токсинами, вырабатываемыми бактериями возбудителями болезни. Токсин, выделяемый этими бактериями, является одним из самых сильных из всех известных биологических ядов.

Симптомы ботулизма могут быть серьезными и требуют немедленного медицинского вмешательства. Первые признаки болезни включают выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту и головные боли. В начальных стадиях симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения, сухостью во рту и горле, а также затруднением глотания и речи. Другие признаки могут включать рвоту, запоры, вздутие живота и паралич дыхательных мышц. Потеря сознания и повышенная температура (лихорадка) не являются характерными симптомами ботулизма.

Важно обратиться за помощью немедленно, если возникнут любые указанные симптомы. Медицинская система Украины готова к возможным случаям ботулизма и имеет достаточное количество противоботулинической сыворотки для лечения пострадавших.

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