Массовый мор рыбы зафиксирован на Днепропетровщине в результате подрыва Каховской ГЭС (фото, видео)

Массовый мор рыбы начался в селе Марьянское Днепропетровской области 7 июня в результате подрыва оккупантами дамбы Каховской ГЭС и резкого снижения уровня воды в водохранилище.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовавший соответствующее видео.

"Днепропетровщина – массовый мор рыбы в результате террористического уничтожения Каховской ГЭС россиянами", – говорится в заявлении главы ОП.

На опубликованном видео зафиксирована огромная площадь, покрытая мертвой рыбой. Этот факт зафиксировал Днепропетровский рыбоохранный контроль.

"На Каховском водохранилище село Марьянское Криворожского района Днепропетровской области обнаружены водные биоресурсы, а именно рыба карась, в связи с тем, что падает уровень воды", – рассказал специалист на видео.

На Днепропетровщине 7 июня зафиксирован мор рыбы/Скриншот

На Днепропетровщине 7 июня зафиксирован мор рыбы/Скриншот

В Днепропетровской области начался массовый мор рыбы после подрыва Каховской ГЭС

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения предупредили, что из-за стремительного падения уровня воды в последующие три-пять дней в Херсонской области и подтопленных районах Запорожской ожидается мор рыбы. Собирать такую рыбу и употреблять (солить или вялить) категорически запрещено. Есть риск заболевания ботулизмом.

По оценкам Минаграрополитики, из-за подрыва Каховской ГЭС рыбная отрасль потерпит убытки в 10,5 млрд грн. В ведомстве еще 6 июня заявили о зафиксированном море рыбы – как молодых, так и взрослых особей. Также погибнет фауна водохранилища, вынесенная с потоком воды в поймы, образовавшиеся ниже плотины Каховской ГЭС.

Президент ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок рассказала, что в результате подрыва ГЭС вымываются химикаты, топливо, масла, выгребные ямы и затопленные канализации, бактерии из многочисленных скотомогильников. Все это загрязненными водами направляется к Черному морю. Так что прогнозируется ухудшение почв, что скажется на продовольственной безопасности и агропромышленном комплексе Украины.

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