Массовый налет БПЛА на Россию: в ГУР рассказали интересные детали атаки — СМИ

По данным ГУР, атака БПЛА по России началась в 3:30 и длилась несколько часов.
Украинская разведка атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на массированный налет "Шахедов" на Киев накануне.
Об этом сообщают источники разведки для УП.
По данным ГУР, атака БПЛА по России началась в 3:30 и длилась несколько часов – завершилась в 9:20. Около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и Смоленске.
Собеседник издания отмечает, что все эти объекты военные или касаются военного производства.
"Действия сугубо симметричны и как знак, что РФ стоит задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий. Удары по мирным и вне зоны боевых действий не останутся без ответа", — сказал источник в ГУР.
Напомним, по данным украинских СМИ, в ГУР подтвердили причастность к массированной атаке по территории РФ ночью 26 ноября.
Читайте также: