Массовый налет БПЛА на Россию: в ГУР рассказали интересные детали атаки — СМИ

По данным ГУР, атака БПЛА по России началась в 3:30 и длилась несколько часов.

Украинская разведка атаковала в ночь на 26 ноября области России в ответ на массированный налет "Шахедов" на Киев накануне.

Об этом сообщают источники разведки для УП.

По данным ГУР, атака БПЛА по России началась в 3:30 и длилась несколько часов – завершилась в 9:20. Около 35 дронов были выпущены по объектам Москвы и области, а также в Туле и Смоленске.

Собеседник издания отмечает, что все эти объекты военные или касаются военного производства.

"Действия сугубо симметричны и как знак, что РФ стоит задуматься о последствиях. Война должна идти с военными в районах боевых действий. Удары по мирным и вне зоны боевых действий не останутся без ответа", — сказал источник в ГУР.

Напомним, по данным украинских СМИ, в ГУР подтвердили причастность к массированной атаке по территории РФ ночью 26 ноября.

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