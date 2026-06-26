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Массовый побег из Крыма: Керченский мост парализован, почти 2 тыс. авто застряли в очереди
Переправа на выезд из Крыма находится в коллапсе — образовалась очередь на 15 км.
На Керченском мосту — на выезд из временно аннексированного Крыма — образовалась огромная очередь, в которой около 2 тыс. автомобилей.
Об этом свидетельствуют данные OSINT-анализа ASTRA.
Видео очевидцев из Керчи, свидетельствуют, что у подъездов к мосту многокилометровые пробки из автомобилей, пытающихся выехать в РФ. По данным аналитиков, накануне вечером пробка растянулась на 15 км.
По данным ресурса «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация» в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1800 транспортных средств. Время ожидания составляет около пяти часов.
Кроме того, людям напоминают о правилах перевозки жидкостей: в автомобиле разрешено перевозить до 200 литров. Речь идет об объеме сверх топлива в баке — в частности бензин и дизель в канистрах, а также воду и другие не запрещенные жидкости.
Заметим, что в эту ночь временно перекрывали движение по Крымскому мосту. Ограничения действовали с 23:50 до 06:00.
Ситуация в Крыму
Издание The Hill пишет о том, что потеря Крыма может стать роковой для режима диктатора РФ Владимира Путина. По мнению американских аналитиков, положение для окупантов на полуострове ухудшается из-за системной кампании Сил обороны.
В то же время Economist сообщает, что постепенно Крым превращается в «остров» смерти. Пока захватническая власть пытается спасти туристический сезон, на полуострове исчезают горючее и свет, а его жители теряют доверие к этой власти и веру в будущее.