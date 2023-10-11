Массовый сбой в "Приват24": как ситуацию прокомментировали в "ПриватБанке"

Украинцы жаловались на то, что в приложении невозможно совершить операцию.

В приложении "Приват24" произошел кратковременный сбой. Проблему уже устранили.

Об этом сообщает OBOZREVETEL.

Что известно

Некоторые клиенты ПриватБанка отмечали, что при попытке выполнить любую операцию им выдавало ошибку. Повторить попытку советовали позже.

По словам пресс-секретаря "ПриватБанка" Олега Серги, в системе произошел кратковременный сбой. Однако техническую проблему к 17:25 уже устранили.

"Мы все быстро починили, уже все работает", – заверил представитель банка.

Напомним, ранее "ПриватБанк" продлил период использования всех карт на 24 месяца.

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