Массовый сбой в "Укрзализныце": билеты нельзя купить ни на сайте, ни в приложении

© Укрзализныця

Дополнено новыми материалами

В четверг, 2 октября, произошли сбои на сайте "Укрзализныци" и в приложении по покупке билетов. Приобрести их можно только в кассах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

"Технический сбой у интернет-провайдера. Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт", - говорится в сообщении компании.

В УЗ не называют причины технического сбоя. Впрочем, обещают, что в ближайшее время работа сервисов будет возобновлена.

Напомним, несколько дней назад приложение "Резерв+" не работало. Были временные технические трудности с обменом данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов.