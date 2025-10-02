- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 132
- Время на прочтение
- 1 мин
Массовый сбой в "Укрзализныце": билеты нельзя купить ни на сайте, ни в приложении
Из-за технического сбоя билеты доступны только в кассах.
В четверг, 2 октября, произошли сбои на сайте "Укрзализныци" и в приложении по покупке билетов. Приобрести их можно только в кассах.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".
"Технический сбой у интернет-провайдера. Временно недоступны онлайн-сервисы компании, в частности, приложение для покупки билетов и официальный сайт", - говорится в сообщении компании.
В УЗ не называют причины технического сбоя. Впрочем, обещают, что в ближайшее время работа сервисов будет возобновлена.
Напомним, несколько дней назад приложение "Резерв+" не работало. Были временные технические трудности с обменом данными с реестром военнообязанных, призывников и резервистов.