Ракет было слишком много – Флеш о реальных целях массированного удара РФ по Киеву

Слишком много ракет и реактивные БПЛА с севера: какие выводы сделал советник Минобороны после массированного удара по столице / © Управление ГСЧС Киева

Реклама

Ночной массированный удар России по Киеву в ночь на 24 мая не показал никаких технологических или тактических новинок, однако раскрыл четкую ставку врага на перегрузку украинского неба.

В чем особенность последней атаки врага, рассказал специалист по системам связи и советник министра обороны Сергей (Флэш) Бескрестнов.

Ракет было слишком много

По его словам, главную ставку оккупанты снова сделали на количество ракет, которых было «слишком много для наших ресурсов ПВО». В то же время, в противодействии дронам украинские защитники показали рекордные результаты благодаря новым подходам.

Реклама

Украина все лучше отражается от «Шахедов» — Флеш

«По Шахедам» Силы обороны продемонстрировали лучшие показатели, чем в среднем за полугодие. На этот раз доля перехватчиков уже составила более 40% всех сбитых «Шахедов». Положительная динамика работы Министерства обороны и сил обороны Украины за последние 4 месяца очевидна», — утверждает «Флэш».

Эксперт отмечает, что «Шахеды» во время этого удара, как и в прошлом, использовали тактику массированной атаки, залетая одними маршрутами, пытаясь перегрузить ПВО.

Реактивные Шахеды в небольшом количестве пытались атаковать Киев с севера, при этом применялись как Герань-3, так и Герань-4.

«Шахедов» с управлением было мало, в этой атаке враг делал ставку на массовость, а не на эффективность.

Кроме того, попыток руководить «Шахедами» из Беларуси в этот раз не фиксировалось.

«Выводы делать рано. Возможно, потому, что весь удар был на Киев, а не на западную часть Украины, как в прошлый раз», — предположил «Флэш».

Реклама

Удары по «призракам»: куда целил враг

Флэш подчеркнул, что реальной военной целесообразности в выборе целей у россиян не было. Объекты в Киеве выбирались скорее как формальный повод для гражданских террора.

«Я считаю, что цели в Киеве были избраны противником только как повод для удара по городу. Например, завод на Лукьяновке, где за годы войны ракетами уже давно разнесли все, что можно было, или территория Командования Сухопутных войск, где с первого дня войны никого нет, как и на всех подобных объектах Киева», — пояснил он.

Флэш добавил, что ничего технологически или тактически нового в этой атаке он не увидел.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всего в результате ночной массированной российской атаки по Украине пострадали около 100 человек, еще четверо погибли.

Кроме того, в Сети появились фото и видео жуткого пожара под Киевом.

Новости партнеров