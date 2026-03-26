Мастер маскировки: в Чернобыльской зоне заметили уникальную лесную птицу

Лесная слуква / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали лесную слукву — птицу, которая благодаря маскировочному оперению почти незаметна в природе. Она ведет скрытый образ жизни и редко попадается на глаза даже в местах своего распространения.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

Слуква, или вальдшнеп, отличается от большинства куликов тем, что хорошо приспособлена к жизни на суше. Птица имеет более короткие конечности и большую часть времени проводит в лесной подстилке, где благодаря окраске практически сливается с окружающей средой и избегает хищников.

Больше всего шансов увидеть слукву появляется во время брачных полетов — на рассвете или в сумерках. В этот период птицы низко пролетают над полянами и влажными участками леса, издавая характерные звуки, которые описывают как «цыканье» и «хорканье».

Специалисты отмечают, что восстановление болот и естественного гидрологического режима имеет важное значение для сохранения этого вида. В рамках проектов ревайлдинга и трофического восстановления слукву рассматривают как биоиндикатор состояния влажных лесных экосистем.

«В прошлом вальдшнеп был популярным охотничьим видом: на него охотились как во время брачных полетов, так и с использованием охотничьих собак. Сейчас же охота на слукву запрещена, что способствует сохранению популяции. В дикой природе эту птицу обычно удается увидеть лишь случайно, когда она внезапно взлетает буквально из-под ног человека», — говорится в статье.

