Мастерская по ремонту аккумуляторов, 3D-принтер и выращивание шампиньонов: предприниматели продемонстрировали результаты своей победы в проекте Эпицентра

Виктор Суворов из Харькова, Евгений и Юлия Омельяненко из Киева, Екатерина Орлова из Харькова в 2020 году получили гранты от Эпицентра в рамках проекта "Миллион добрых дел".

Виктор Суворов в прошлом году пришел на проект с идеей развития своей мастерской по ремонту аккумуляторов, на что он получил около 290 тысяч гривен. За последний год он и бизнес-идею реализовал,, и стал отцом.

Виктор Суворов.

Виктор вспоминает, что работал в компании по продаже электроинструментов, на которые распространялась гарантия, но она не была на аккумуляторы. Начинал работать мужчина с помощью обыкновенного паяльника. "Так и началась моя идея. В отдельной комнате. Но хотелось арендовать помещение для мастерской. Помогала жена. Она меня и поддерживала. Вместе мы составили этот бизнес-план. Я даже не верил, что это реально", – рассказал победитель проекта.

Мастерская по ремонту аккумуляторов Виктора Суворова.

Проблемы и сложности, связанные с бизнесом на этом этапе жизни, мужчина считает приятными хлопотами, ведь он очень хорошо помнит период, когда действительно было о чем волноваться. Волноваха, Новоайдар, Торецк - три года Виктор рисковал жизнью на востоке Украины. Именно поэтому говорит, что после пережитого мало что в мирной жизни может выбить его из равновесия. Сейчас предприниматель наслаждается тем, что имеет: жизнью, любимой женой и дочерью, и любимым делом, заставляющим его глаза гореть.

Екатерина Орлова из Харькова получила грант в 499 тысяч гривен. Благодаря гранту Екатерина приобрела желанный принтер, переведя свою работу в реальный мир. "Мы очень хотели воплотить наш проект. Нам для этого не хватало мастерской, отдельного оборудования, материалов для экспериментов… Треть гранта мы оставили в Эпицентре, приобретя 3D-принтер, как планировали, осушитель, вакуматор, силиконы и т.д. Мы сделали больше, чем планировали. Мы создаем дополненную реальность и даем возможность посмотреть на нее у себя дома", — отметила Екатерина Орлова.

Екатерина Орлова

Семья Омельяненко занимается выращиванием шампиньонов более 10 лет. Евгений и Юлия как опытные предприниматели знали: кто ищет возможности, их находит. Супругам понадобилось приложить немало усилий, чтобы понемногу вывести свое дело из кризисного состояния, но сейчас Евгений и Юля возобновили продажи и видят только светлое будущее для семейного бизнеса.

Евгений и Юля Омельяненко

По словам Юлии, они сразу представили свой бизнес-план, как только узнали о проекте Эпицентра. На реализацию они получили полмиллиона гривен. "Когда получаешь такую сумму, хочется распределить ее правильно, чтобы была максимальная польза. Мы обновили оборудование и с уверенностью можем сказать, что год прошел не зря", – сказала Юлия Омельяненко.

Сейчас бизнес работает на грани себестоимости, потому что просто выживаем. "Весной произошел карантин и не стало куда расширяться. Мы вынуждены модернизировать имеющееся оборудование, чтобы повысить эффективность производства. Я уверена, что этот период завершится и мы достроим то, что планировали", — добавила предпринимательница.

Евгений Омельяненко рассказал, что на грантовые средства были приобретены котел, системы обогрева/охлаждения и т.д.

Юля Омельяненко

В "Эпицентре" каждый раз наслаждаются тем, что год назад открыли миру таких светлых, искренних и упорных людей, вместе с которыми прошли радость, печаль, слезы и эйфорию. Строили бизнес, беспокоились, переживали поражения и победы вместе с нашими победителями. И горды тем, что внесли свою долю помощи без сомнения людям, которые этого заслуживают.

Помните – творить добрые дела легко! И это было только начало.

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