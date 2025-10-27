- Дата публикации
Мастерская работа: трое бойцов ВСУ взяли в плен семь российских солдат
После мастерской работы дрона ВСУ у окупантов выбор был невелик — гранаты и смерть или плен.
В Сети появились кадры, на которых три украинских штурмовика взяли в плен семерых российских солдат. Это произошло на Донбассе.
Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.
По его словам, украинские воины производили зачистку дач вблизи села Вольное.
«Существенно помог во время операции ударный дрон, разбивший дверцу в укрытие и оставивший оккупантам выбор: гранаты и смерть или плен», — написал Бутусов.
Как отмечается, это работа 25-го отдельного штурмового батальона «Рысь».
Ранее украинские воины взяли в плен гражданина Ирака , воевавшего на стороне РФ. Его обнаружили в Харьковской области.
«Все это время россияне меня избивали, жестоко со мной обращались, как с животным. Я говорил, что хочу нормальной еды… Из-за россиян у меня теперь плохое зрение и плохой слух, они уничтожили мою жизнь», — посетовал пленник.
Служили в армии РФ, рассказал он, также иностранцы из Кении и Ганы.