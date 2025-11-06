ТСН в социальных сетях

Украина
53
1 мин

Мастерская работа: украинские бойцы поразили базу, на которой собирали "Шахеды"

Украинские воины мастерски отработали по российской базе в оккупированном Донецке.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Взрывы

Взрывы

Ночью 6 ноября украинские бойцы поразили базу хранения, комплектования и запуска "Шахедов" в Донецке. Это совместная операция ССО, РВИА и бригадной разведки 414 ОБР СБС «Птицы Мадяра».

Об этом сообщил командующий СБС ВСУ «Мадьяр».

На кадрах – результат многомесячной кропотливой работы.

«Разработка этой сложной цели превратилась в несколькомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы ССО поразили российский ОТРК "Искандер" в Курщине. Эта техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет с целью атак по Украине.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", - отметили в ССО.

53
