- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Мастерская работа: украинские бойцы поразили базу, на которой собирали "Шахеды"
Украинские воины мастерски отработали по российской базе в оккупированном Донецке.
Ночью 6 ноября украинские бойцы поразили базу хранения, комплектования и запуска "Шахедов" в Донецке. Это совместная операция ССО, РВИА и бригадной разведки 414 ОБР СБС «Птицы Мадяра».
Об этом сообщил командующий СБС ВСУ «Мадьяр».
На кадрах – результат многомесячной кропотливой работы.
«Разработка этой сложной цели превратилась в несколькомесячную кропотливую разведывательную операцию, собранную из мелких пазлов; этой ночью было реализовано соответствующими средствами поражения ССО и РВиА Сил обороны Украины», — говорится в сообщении.
Напомним, бойцы ССО поразили российский ОТРК "Искандер" в Курщине. Эта техника использовалась для перевозки, зарядки и подготовки ракет с целью атак по Украине.
"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", - отметили в ССО.