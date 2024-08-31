Мастерская работа: украинский пилот МиГ-29 показал уничтожение вражеского дрона (видео)

В ПС ВСУ показали невероятно хорошие кадры работы по враждебному "Шахеду".

В Воздушных силах показали сбитие вражеского "Шахеда" с МиГ-29”. Так, пилот истребителя МиГ-29 ракетой "воздух-воздух" обезвредил БпЛА.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Дрон находился в нескольких сотнях метров от самолета.

Напомним, украинские бойцы на Торецком направлении разбили еще одну штурмовую группу кафиров. Трех российских оккпантов взяли в плен.

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