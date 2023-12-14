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"Мастерство" на высоте: россияне чуть не сбили собственный самолет из "Града" – эпичное видео

"Мастерство" на высоте: россияне чуть не сбили собственный самолет из "Града" – эпичное видео

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
316
Время на прочтение
1 мин
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"Мастерство" на высоте: россияне чуть не сбили собственный самолет из "Града" – эпичное видео

Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

Оккупанты продолжают поражать своей несуразностью и жалостью.

Так, недавно россияне чуть не сбили собственный самолет из "Града". Эпичные кадры попали в Сеть.

Видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко.

Россияне чуть не сбили собственный самолет из "Града"

Россияне чуть не сбили собственный самолет из "Града"

Впрочем, такие инциденты нас только радуют. Очень надеемся, что в следующий раз это произойдет без примечания "чуть ли не". Больше потерь врага – от рук то ли ВСУ, то ли самих оккупантов.

Напомним, в СБУ отчитались о потерях врага. Последние две недели по российской технике активно работали дроны спецназовцев. Ее не спасают ни "мангалы", ни РЭБ.

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Дата публикации
Просмотры
316
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