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Мать 5 детей пыталась продать новорожденного сына за $20 тысяч: чем все закончилось
В Прикарпатье правоохранители задержали 30-летнюю жительницу Киевщины, которую подозревают в попытке продать собственного новорожденного сына за 20 тысяч долларов. Стороны заключили задним числом фиктивный договор о суррогатном материнстве.
В Прикарпатье 30-летнюю жительницу Киевщины подозревают в попытке продать собственного новорожденного сына за 20 тысяч долларов.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, женщина еще на шестом месяце беременности решила не оставлять ребенка и начала искать покупателей в социальных сетях.
В одной из групп, посвященных суррогатному материнству, она якобы писала, что вынашивает чужого ребенка, от которого отказались биологические родители, и ищет пару для дальнейшего усыновления.
На предложение отозвалась жительница Ивано-Франковска. В частной переписке стороны обсудили условия передачи ребенка, а подозреваемая оценила младенца в 20 тысяч долларов.
Через несколько недель беременной оплатили билет в Ивано-Франковск, медицинское обследование, аренду жилья, продукты, лекарства и другие расходы. Также ему передали задаток в размере 10 тысяч гривен.
2 июля 2026 женщина родила здорового мальчика в городском перинатальном центре.
На следующий день, по данным следствия, стороны заключили задним числом фиктивный договор о суррогатном материнстве. Документ должен был создать видимость законной передачи ребенка якобы генетическим родителям.
6 июля во дворе медучреждения женщина передала младенца, расписку о получении денег и отказе от претензий на ребенка в будущем.
Сразу после этого ее задержали правоохранители.
Женщине сообщили о подозрении в торговле людьми, совершенном в отношении несовершеннолетнего, по ч. 3 ст. 149 Уголовного кодекса. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 тысяч гривен.
По данным прокуратуры, женщина состоит в третьем браке и, кроме новорожденного, еще пять несовершеннолетних детей. С ней проживает только младший сын, другие дети живут с бабушкой в Киевской области.
Дальнейшей защитой детей занимаются профильные службы.
В прокуратуре также заявили, что муж и родители подозреваемой знали о ее намерении. По месту их проживания провели обыски.
Досудебное расследование осуществляют следователи полиции Ивано-Франковской области.
Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.
Ранее мы сообщали, что из Германии экстрадировали участницу преступной группы, которая под прикрытием суррогатного материнства продавала украинских младенцев за границу.
Масштабную преступную схему полицейские Киева разоблачили в августе 2023 года. Тогда правоохранители разоблачили двух владельцев частных клиник в Киеве и Харькове. Владельцы клиник подыскивали женщин в тяжелом материальном положении и предлагали за деньги родить детей от иностранных доноров под прикрытием суррогатного материнства.