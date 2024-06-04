Мать-азовчанка обняла сына после 2 лет плена: омбудсмен рассказал, почему вернуть ее было особенно сложно

Очередной обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 31 мая. Среди 75 освобожденных украинцев была и особая героиня — мать-азовчанка Наталья, которая наконец-то смогла обнять своего сына Дмитрия после более чем двухлетней разлуки.

Об этом рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

По его словам, возвращением Натальи занимались очень давно. Она, являясь одним из защитников Мариуполя, представляла Национальную гвардию, подразделение "Азов".

"Уникальность в том, что ее родной сын был депортирован Российской Федерацией. Сначала нам удалось вернуть мальчика Дмитрика, потом мы подключали отдельного посредника по вопросу освобождения мамы. Скажу откровенно – мы надеялись, что нам ее вернут гораздо раньше, это была отдельная договоренность. жаль, за два дня до этого возвращения, оно должно было состояться в апреле, российская сторона сообщила без объяснений, что не возвращает Наталью.

Впервые мама увидела своего сына более чем через два года. В течение этого времени у них не было возможности вообще общаться, даже обмениваться письмами. Наталья не знала до последнего, что происходит с ее сыном.

Напомним, 31 мая состоялся обмен пленными. Домой вернулись 75 украинцев из российского плена.

Дмитрий Лубинец показал трогательные кадры воссоединения мамы-военнопленной с сыном. Они не виделись более 2 лет. Сына вернул домой Офис Омбудсмана из ТОТ Украины. Маму же, находившуюся на "Азовстале", хотели нелегитимно осудить в РФ.

Омбудсман показал трогательные кадры воссоединения военнопленной мамы с сыном

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