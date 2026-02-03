Мать била тревогу, врач молчала: хирурга подозревают в халатности, которая стоила жизни ребенку

Врач / © pexels.com

В Днепре врач-хирург сообщил о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к смерти малолетнего ребенка.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

По данным следствия, 10 августа 2023 после плановой операции в одной из городских больниц 11-летнего мальчика перевели в хирургическое отделение. В течение пяти часов дежурный врач не реагировал на неоднократные обращения матери ребенка о резком ухудшении его состояния и не осуществлял надлежащего послеоперационного контроля.

Лишь вечером медик осмотрела мальчика, однако не оценила тяжесть его состояния. Ночью ребенка перевели в реанимационное отделение. По версии следствия, врач потеряла критически важное время и не приняла необходимые медицинские решения по изменению лечения.

12 августа 2023 года ребенок скончался. Причиной смерти стали сепсис и токсический шок, по причине которых были поражены все жизненно важные органы.

В рамках уголовного производства проведен ряд экспертиз, в том числе комиссионная судебно-медицинская, которая подтвердила допущенные нарушения в оказании медицинской помощи. Пока подозреваемый врач уже не работает в этом медицинском учреждении.

Следствие продолжается. Правоохранители также проверяют возможную причастность других медицинских работников к служебной халатности.

"Когда умирает ребенок - это не просто уголовное производство, а трагедия, которая обязывает довести расследование до конца", - подчеркнул руководитель Днепропетровской областной прокуратуры Валерий Прихожанов.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

