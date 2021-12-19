Мать боялась выходить из комнаты: в Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца

Мать боялась выходить из комнаты: в Днепре 19-летний парень до смерти избил своего отца

Медики пытались реанимировать мужчину, находящегося без сознания, но безуспешно.

В Днепре во время семейного застолья 19-летний парень до смерти забил отца. После чего скрылся с места преступления.

Об этом пишет "Днепр оперативный".

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Как выяснилось, происшествие случилось на улице Казака Мамая в районе 12 Квартала утром 19 декабря. Предварительно, 46-летний мужчина вместе со своим сыном всю ночь застольничали. Уже утром — около восьми часов — мама парня услышала, как из кухни доносятся ругань и звуки драки. Спустя время все стихло.

Выходить из своей комнаты женщина сперва побоялась. Сделала она это только через час. На полу в кухне она нашла тело своего супруга. Ее сын в это время ушел из квартиры в неизвестном направлении.

“На место вызова сразу приехали сотрудники полиции, которые в свою очередь вызвали скорую. Медики пытались реанимировать находящегося без сознания мужчину, но безуспешно. Предварительно, он умер еще за час до приезда полиции. Жена умершего сумела дозвониться до сына, который согласился подойти к подъезду. Там его и задержали полицейские”, — отметили в издании.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Устанавливаются все детали случившегося.

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