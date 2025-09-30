Мать была беременна двойней: новые подробности убийства целой семьи "Шахедом" (фото)

Все, что осталось от дома

Реклама

Появились новые подробности убийства целой семьи «Шахедом» в Сумской области. Как оказалось, погибшая мать двух сыновей была беременна двойней. Тела хозяев и их маленьких сыновей спасатели извлекли из-под завалов.

Об этом сообщил Telegram-канал «Кордон.Медіа».

Убегали от обстрелов, но погибли вместе с детьми в родительском доме

Семья Лесниченко переехала в Чернеччину из Краснополья, ведь их дом был поврежден. Об этом рассказала староста села Оксана Чернова.

Реклама

Староста говорит, что Алена была родом из Чернеччины, поэтому семья переехала в родительский дом. Сегодня ночью туда попал вражеский беспилотник.

На месте их дома — руины. Нет крыш и стен. А во дворе до сих пор висит постиранная детская одежда, которую готовили к рождению еще двоих детей, впрочем она уже не понадобится.

Руины дома

Появились фото детей, которых вместе с родителями убила Россия

Краснопольский сельсовет обнародовал фото детей, которых вместе с родителями убила Россия ударом по Сумщине.

Дети, которых вместе с родителями убил российский дрон / Коллаж: Краснопольский поселковый совет

«Неописуемая боль для нашего заведения и всей Краснопольской общины… Сегодня ночью в результате вражеского удара беспилотником по дому семьи в селе Чернеччина трагически погибла вся семья: молодые супруги — Алена и Александр Лесниченко, а также их двое детей — Денис и Егор Лесниченко», — сообщили в Чернеччинской гимназии Краснопольского сельсовета.

Реклама

30 сентября и 1 октября — Дни траура

В Краснопольском сельсовете сообщили, что 30 сентября и 1 октября объявлены Днями траура в Краснопольской громаде по погибшим в Чернеччине.

Напомним, в ночь на 30 сентября российская оккупационная армия ударила беспилотником по жилому дому в селе Чернеччина Краснопольской громады Сумской областие. Погибла целая семья. Из-под завалов дома спасатели деблокировали тела четырех погибших: родителей и их сыновей 6 и 4 лет.