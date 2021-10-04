Мать была дома: подробности убийства 10-летней девочки на Закарпатье

Следователи открыли еще одно уголовное производство по факту смерти ребенка.

В Закарпатской области отчим жестоко избил свою 10-летнюю названную дочь. От полученных травм ребенок умер. Как выяснило следствие, мать девочки на момент совершения преступления была дома.

Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

По данным следствия, 34-летний отчим будучи нетрезвым избил 10-летнего ребенка. От полученных травм девочка скончалась. Следствие установило, что на момент совершения преступления, мать ребенка была дома, однако она не помогла дочери.

"Женщина не приняла никаких действий и заведомо оставила ребенка, находившегося в опасном для жизни состоянии, без помощи. Следователи открыли по данному факту еще одно уголовное производство по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины, то есть оставление в опасности, повлекшее смерть лица. Именно в рамках этого производства будет дана правовая оценка действиям матери", — сообщили в полиции.

Напомним, что против отчима открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство малолетнего ребенка". Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

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