Мать была в больнице, а старший брат уснул: в Луцке вышел из дома и потерялся 3-летний мальчик

Полиция установила личность мальчика и отвезла его домой.
В Луцке на улице Владимирской во вторник, 29 июня, без присмотра взрослых гулял 3-летний мальчик. Неравнодушные вызвали полицию.
Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.
Ребенок гулял по улицам города в 8:00 утра. Он не смог объяснить прохожим, где живет, а потому на место происшествия вызвали полицию. Копы установили личность мальчика и отвезли его домой.
Мать ребенка рассказала, что она вышла из дома, чтобы навестить брата в больнице. В доме оставался старший сын, который уснул, а младший открыл дверь и вышел на улицу.
Напомним, 18 супружеских пар мечтают усыновить младенца, которого мама оставила в львовском "Окне жизни".