Мать была в больнице, а старший брат уснул: в Луцке вышел из дома и потерялся 3-летний мальчик

Мать была в больнице, а старший брат уснул: в Луцке вышел из дома и потерялся 3-летний мальчик

Полиция установила личность мальчика и отвезла его домой.

В Луцке на улице Владимирской во вторник, 29 июня, без присмотра взрослых гулял 3-летний мальчик. Неравнодушные вызвали полицию.

Об этом сообщили в патрульной полиции Волынской области.

Ребенок гулял по улицам города в 8:00 утра. Он не смог объяснить прохожим, где живет, а потому на место происшествия вызвали полицию. Копы установили личность мальчика и отвезли его домой.

Мать ребенка рассказала, что она вышла из дома, чтобы навестить брата в больнице. В доме оставался старший сын, который уснул, а младший открыл дверь и вышел на улицу.

Напомним, 18 супружеских пар мечтают усыновить младенца, которого мама оставила в львовском "Окне жизни".

Что делать родителям, если их ребенок ушел из дома

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